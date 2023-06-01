Спецназ «Ахмат» готовится к наступлению на новом участке в зоне СВО

Отряд специального назначения «Ахмат» начал подготовку к активным наступательным действиям на новом участке в зоне российской специальной военной операции. Об этом заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов написал в своем Telegram-канале.

30 мая глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на Донецком направлении.

По словам Алаудинову, часть сил и средств «Ахмата» осталась на прежнем участке. В подчинение командира определен один полк, еще два полка подготавливаются.

«Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — написал Алаудинов.

31 мая Министерство обороны России сообщило, что на Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды Пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.