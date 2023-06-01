Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженным силам России стратегически важно освободить Марьинку «в обозримой перспективе» для дальнейшего продвижения, передает РИА Новости.

Он назвал «достаточно напряженной» ситуацию на Марьинском направлении.

«Это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт», — сказал политик.

По его словам, российские войска ежедневно продвигаются в Марьинке, но не так быстро.

«На данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. (Освобождение города. — «Газета.Ru») очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов», — указал Пушилин.

24 мая Пушилин заявил, что в настоящее время ситуация в Авдеевке и Марьинке контролируемая, опасаться серьезного продвижения Вооруженных сил Украины не стоит.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах сосредоточен 1-й армейский корпус ВС РФ.