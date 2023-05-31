Правительство Украины изменило список оснований для отсрочки от призыва

Правительство Украины приняло измененные правила по отсрочке или освобождению от призыва на срочную службу, которые были опубликованы на сайте украинского кабмина.

Новые правила предусматривают возможность определения основания для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывникам, «которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и воспитывают его (их) самостоятельно».

Также отсрочка по призыву предоставляется лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, ребенка с тяжелыми заболеваниями, а также находящимся в браке с лицом с инвалидностью и ухаживающим за лицами с инвалидностью или другими лицам, нуждающимися в уходе.

2 мая в Раде одобрили продление военного положения и мобилизации на Украине с 19 мая на 90 дней.

28 мая издание The Telegraph сообщало, что на Украине перешли к агрессивной мобилизации в преддверии контрнаступления.