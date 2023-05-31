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В России заявили о готовности к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: РФ готова к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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РИА «Новости»

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил в эфире телеканала «Россия 24», что РФ готова к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и это «абсолютно реально».

«С нашей стороны это абсолютно реально... Мы неоднократно говорили о своей готовности к созданию такой зоны безопасности», — сказал он.

Карчаа также отметил, что заявление Украины в Совбезе ООН о демилитаризации станции является «демагогией».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Международное агентство по атомной энергетике не будет прямо обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС. Так Рогов прокомментировал слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что агентство начнет отслеживать атаки, направленные против станции.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.

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Операция на Украине
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