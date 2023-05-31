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В «Росэнергоатоме» рассказали о перспективе обеспечения безопасности вокруг ЗАЭС

«Росэнергоатом»: Россия готова к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является абсолютно реальным. Об этом Карчаа сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что российская сторона к этому готова.

«С нашей стороны это абсолютно реально. Мы неоднократно говорили о своей готовности к созданию такой зоны безопасности», — сказал Карчаа.

Кроме того, советник гендиректора «Росэнергоатома» назвал провокацией и прозвучавшее на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявление Киева о демилитаризации Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что украинские власти в течение долгого времени чувствуют свою безнаказанность, поэтому «вершат все, что захотят».

«Говорить в таких условиях о демилитаризации — это демагогия, которая не имеет перспектив», — добавил Карчаа.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что эксперты агентства не видят на Запорожской АЭС тяжелой военной техники.

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