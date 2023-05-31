Губернатор показал обстрелянные ВСУ дома в белгородском селе Новопетровка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Новопетровка повреждены пять жилых домов. Об этом стало известно после обхода территорий.

По его словам, у зданий посечены кровля, фасады и заборы, выбиты стекла. Также осколками снаряда поврежден один автомобиль.

Чиновник заверил, что подрядные организации в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Новопетровка, расположенное в Валуйском городском округе. Также был обстрелян город Шебекино. Там в результате ночного удара с украинской стороны из реактивной системы залпового огня (РСЗО) пострадали четыре человека.

Позднее губернатор заявил, что детей из Шебекинского и Грайворонского округов, расположенных возле границы с Украиной, начнут вывозить в Воронеж. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».