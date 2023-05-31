МО РФ: ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» в районе Авдеевки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, за сутки были поражены живая сила и военная техника в 149 районах.

Отмечается, что под Трудовым в Запорожской области был поражен пункт управления 33-й механизированной бригады украинской армии. В районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике был уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что на Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды Пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».

В течение суток на Донецком направлении в зоне специальной военной операции российский войска ликвидировали более 200 украинских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.