Минобороны РФ сообщило о ликвидации военной техники ВСУ

Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал об уничтожении его батальоном около 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут и противник был полностью уничтожен и пленен», — сказал Дудкин.

По его словам, российские военные ликвидировали около 15 танков, четыре БТР и пять БМП.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды Пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат». По заявлению МО РФ, в течение суток на Донецком направлении в зоне специальной военной операции российский войска ликвидировали более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, две боевые машины «Град».