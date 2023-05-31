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Минобороны РФ сообщило о ликвидации военной техники ВСУ

Минобороны РФ: Батальон ВС России уничтожил 15 украинских танков в «огневом мешке»

Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал об уничтожении его батальоном около 20 единиц военной техники ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут и противник был полностью уничтожен и пленен», — сказал Дудкин.

По его словам, российские военные ликвидировали около 15 танков, четыре БТР и пять БМП.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды Пятой мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат». По заявлению МО РФ, в течение суток на Донецком направлении в зоне специальной военной операции российский войска ликвидировали более 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, две боевые машины «Град».

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