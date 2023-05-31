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Россиянам с судимостью могут разрешить заключать контракт на военную службу

В ГД внесли законопроект о праве граждан с судимостью служить по контракту при мобилизации

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Depositphotos

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает в период мобилизации и в военное время разрешить служить по контракту гражданам с судимостью. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии проектом, исключение будет сохранено в отношении лиц, осужденных по тяжким статьям.

Кроме того, в Думе обсудят, можно ли ограниченно годным к военной службе разрешить заключать контракт с Вооруженных силах России в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Авторами проекта закона стали глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Другие подробности по данному законопроекту пока не приводятся.

В апреле в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту. На горячую линию 117 могут обратиться все, кто интересуется возможностями контрактной службы, выплатами, льготами и мерами социальной поддержки военнослужащих и их семей.

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