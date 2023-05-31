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Мишустин заявил об увеличении производства оружия в России

Мишустин: оборонный комплекс России многократно нарастил выпуск всего необходимого для СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ нарастил выпуск всего необходимого для спецоперации, а также усовершенствует вооружения. Об этом Мишустин сообщил в ходе своего выступления с видеообращением к участникам расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, передает ТАСС.

«Особое направление, работающее сейчас в режиме максимальной загрузки, — это оборонно-промышленный комплекс», — сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, предприятия ОПК «многократно увеличили выпуск продукции, необходимой для проведения специальной военной операции».

«Параллельно с выполнением целевых заданий идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники», — отметил он.

Глава правительства выразил благодарность всем, кто трудится на оборонных заводах.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что в будущем малый и средний бизнес станут драйвером развития Российской Федерации, а потому сейчас надо предпринять меры для увеличения числа предпринимателей.

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