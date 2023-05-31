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Власти РФ нашли одно противоречие в законе о повышении призывного возраста

«Ведомости»: кабмин поддержал законопроект о повышении призывного возраста с замечанием

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Кирилл Брага/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, предполагающего повышение призывного возраста и оставила только одно замечание. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Заседание, посвященное данной теме, состоялось 29 мая.

Как пояснили в кабмине, там поддержат законопроект с учетом его доработки в указанном вопросе.

Власти указали на изменение статьи 52 закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающую повышение возраста зачисления в запас россиян, не прошедших службу по призыву, до 30 лет, не имея на то законных оснований, «не корреспондирует» с другим положением статьи.

Из отзыва следует, что соотечественники в возрасте от 27 до 30 лет, желающие пройти службу по призыву, переводятся на учет граждан, не пребывающих в запасе и призываются не общих основаниях.

Также в издании обратили внимание, что запас из граждан упомянутой категории предложено формировать при достижении ими возраста 30 лет.

Ранее стало известно, что в Государственную думу внесен законопроект об ужесточении наказания за наем без документов воинского учета.

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