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Южнокорейские военные нашли в море обломки ракеты КНДР

Южнокорейские военные проводят работы по подъему из моря обломков ракеты-носителя КНДР

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Южнокорейские военные корабли осуществляют работы по подъему из воды обломков северокорейской ракеты-носителя, упавшей в Желтое море, сообщает информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.

Примерно в 200 километрах к западу от острова Очхандо в море была обнаружена часть ракеты КНДР цилиндрической формы. Предположительно, это соединительный фрагмент между первой и второй ступенями ракеты.

Ранее сообщалось, что Северная Корея признала, что запуск первого военного разведывательного спутника завершился неудачей.

Как следует из заявления пхеньянского Центрального телеграфного агентства Кореи, при отправке военного разведывательного спутника «Маннигён-1» в космос возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1». После отделения первой ступени нормально не запустился двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море.

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