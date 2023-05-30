В Минобороны России назвали количество пораженных реактивных снарядов HIMARS за сутки

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили семь реактивных снарядов HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

«Средствами ПВО в течение суток поражены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM», — сказал он.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве рассказали о потерях украинской армии на Купянском направлении. По словам Конашенкова, за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три автомобиля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.