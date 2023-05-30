В Минобороны России рассказали о потерях украинской армии на Купянском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки российские войска ликвидировали до 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Кроме того, украинские войска лишились самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» и трех автомобилей.

«Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также представитель Минобороны РФ сообщил, что в районе Синьковки в Харьковской области российским военнослужащим удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.