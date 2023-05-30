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Посол Украины в Германии дал прогноз по поставкам истребителей Eurofighter

Посол Украины в Германии не считает нереалистичными поставки Киеву Eurofighter

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ukrinform.net

Посол Украины в Германии Алексей Макеев утверждает, что не считает нереалистичными идеи осуществить поставки Киеву истребителей Eurofighter. Об этом сообщает DW.

По словам посла Украины в ФРГ, поставки можно обсуждать, несмотря на предшествующие заявления Берлина о невозможности выделить авиатехнику.

«Нет ничего нереалистичного для Украины. Нам нужны самолеты. Сейчас мы ведем переговоры с нашими немецкими партнерами об обучении наших пилотов», — добавил Макеев.

Как добавил посол, дальнейшая ситуация с поставками украинской стороне самолетов будет известна по итогам переговоров с союзниками.

До этого Макеев заявил о подписании дополнительных контрактов на поставку IRIS-T Киеву. Украинский дипломат не сообщил о количестве техники, которая будет поставлена стране в качестве военной поддержки.

Также глава МО Украины Алексей Резников утверждал о полученных от западных стран танках Leopard 2.

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