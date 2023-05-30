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Глава МО Украины рассказал о полученных от западных стран танках Leopard 2

Глава МО: Украина получила от Запада около 60 танков Leopard 2

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Martin Meissner/AP

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что западные страны поставили Украине около 60 танков Leopard 2. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Funke.

По его словам, Украине также были отправлены французские AMX-10RC, британские Challenger и Abrams из США.

Ранее Резников заявил, что Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16.

Также он сказал, что для Киева важным подспорьем стали бы Eurofighter и шведские Gripen. Он добавил, что надеется на передачу Киеву германских Eurofighter и Tornado от Великобритании и ФРГ, а также что Берлин будет участвовать в обучении украинских летчиков использованию этой техники.

Говоря о сроках поставок, он указал, что надеется на прибытие первых F-16 в Киев к концу года. Министр отметил, что обучение летчиков работе на самолетах F-16 занимает от четырех до шести месяцев, еще до полугода может понадобиться для подготовки инженеров, техников и механиков.

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