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В ФРГ заявили об отсутствии провокации в адрес России на учениях НАТО

В Германии сообщили, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией в отношении РФ

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Global Look Press

Командующий военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц заявил, что учения НАТО Air Defender, которые пройдут с 12 по 23 июня, не являются провокацией для России. Об этом сообщает Tagesspiegel.

«Air Defender призваны показать, что мы — альянс, который способен действовать быстро в чрезвычайной ситуации», — сказал Герхарц.

Он отметил, что учения предназначены для того, чтобы показать, что силы альянса могут реагировать в течении нескольких часов на угрозы.

Ранее сообщалось, что учения НАТО Spring Storm («Весенний шторм») с участием более 14 тыс. военнослужащих из различных стран альянса завершились в Эстонии. Они стали крупнейшими учениями на территории страны в этом году.

Учения проходили на протяжении последних двух недель. В ходе занятий были отработаны маневры по штурму траншей противника и проведению разведывательных операций.

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