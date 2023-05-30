В Белгородской области обнаружили обломки ракеты в 50 км от границы

Обломки ракеты C-200 «Ангара», по предварительным сведениям, были найдены между селами Осадчее и Красное в Белгородской области. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники.

Предположительно, обломки замечены в 50 км от границы.

«Также там обнаружена воронка, диаметром 15 метров и глубиной три метра», — добавили в издании.

Как отмечается, подобные ракеты имеются на вооружении противовоздушной обороны Украины.

Ранее Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о более чем 300 обстрелах региона за сутки. Помимо этого населенный пункт Драгунское «дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ», а село Журавлевка было обстреляно артиллерией и АГС 36 раз, объяснил глава региона.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отказался комментировать призыв присоединить к Белгородской области Харьков для защиты.