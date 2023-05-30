Источник рассказал о новом спутнике РФ для разведки на Украине

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» будет вести разведку украинских военных объектов дважды в сутки в любую погоду и время суток, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов», — рассказал он.

Источник добавил, что над территорией Украины спутник будет проходить два раза в сутки и получит возможность снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Ранее руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации Алексей Чекунков заявил, что четыре космических пуска запланированы в 2023 году с космодрома Восточный.

До этого в «Роскосмосе» заявили, что выполнили 100 безаварийных космических пусков подряд.