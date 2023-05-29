Страны Запада намеренно обостряют конфликт на Украине, поскольку не могут смириться с независимой Россией. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал журналисту Стивену Гарднеру.

По его мнению, столкновение России и Запада связано с отказом РФ принимать навязываемые, «абсурдные новые ценности». Именно поэтому, считает Макгрегор, Россию «хотят уничтожить».

Он также отметил, что НАТО не хочет признавать свое поражение, и поэтому отказывается от ведения мирных переговоров по Украине, а целью США и союзников по НАТО является ослабление Москвы, поскольку она обладает собственной культурой и национальной идентичностью.

Полковник также выразил уверенность, что западный путь показал свою несостоятельность. «Россия развивается по другому пути, и я думаю, что выигрывает от этого», – цитирует Макгрегора Общественная служба новостей.