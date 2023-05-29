Зеленский провел совещание с командованием ВСУ, в том числе Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с высшим командным составом вооруженных сил страны вопросы комплектования и работу системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече обсуждалась ситуация в зоне боевых действий. С докладами выступили главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. Также рассматривался вопрос комплектования новых бригад.

«Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба», — написал Зеленский.

26 мая президент Украины провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого подробно рассматривались темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления Вооруженных сил Украины. Кроме того, они «проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов».