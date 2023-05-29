В ходе столкновений в Косово пострадали свыше 40 военных миссии НАТО

Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни сообщил в своем Twitter, что в ходе столкновений в частично признанном Косово пострадали 11 итальянских военнослужащих из числа сотрудников Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR).

По его словам, состояние троих из них «достаточно серьезное». Однако, как указал министр, жизни этих военных «ничего не угрожает».

Как пишет агентство ANSA, всего ранения получил 41 военнослужащий из KFOR.

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

В результате пострадали не менее 50 человек. Они были госпитализированы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.