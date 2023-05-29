В Севастополе слышны громкие звуки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что Черноморский флот проводит в бухтах и на молах города противодиверсионные учения с практическими стрельбами.

«На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона) с практической стрельбой», — написал чиновник.

Он также указал, что в Севастополе «все спокойно».

25 мая Развожаев заявил, что учения по защите от подводных диверсий прошли в Севастополе.

23 мая в городе проводилась тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, чем губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе.