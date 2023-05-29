Путин ратифицировал соглашение о создании системы ПВО с Киргизией

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение РФ и Киргизии, подразумевающее создание Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, две страны создают Объединенную региональную систему ПВО, которая будет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы ПВО. В правительстве напомнили, что двустороннее соглашение об объединенной системе ПВО было подписано в августе 2022 года.

В 2020 году сообщалось, что Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ.