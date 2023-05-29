Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин ратифицировал соглашение о создании системы ПВО с Киргизией

Путин ратифицировал соглашение России и Киргизии о создании объединенной системы ПВО

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение РФ и Киргизии, подразумевающее создание Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, две страны создают Объединенную региональную систему ПВО, которая будет составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы ПВО. В правительстве напомнили, что двустороннее соглашение об объединенной системе ПВО было подписано в августе 2022 года.

В 2020 году сообщалось, что Киргизия готова рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит от Москвы или ОДКБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях