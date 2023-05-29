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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки боев на Донецком направлении

МО РФ: за сутки боев на Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми 145 бойцов

Министерство обороны России сообщило, что за сутки боев на Донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 145 бойцов.

По данным МО РФ, за сутки боев на этом направлении Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили два украинских склада боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Ранее МО РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении российскими войсками были уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», гаубица Д-20 и два пикапа, а ВСУ потеряли убитыми около 55 человек.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва в Луганской народной республике и Григоровка в Донецкой народной республике», — отметили в Минобороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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