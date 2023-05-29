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Губернатор: Белгородскую область обстреляли более 300 раз за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил о более чем 300 обстрелах ВСУ региона за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что за сутки Вооруженные силы Украины обстреляли регион более 300 раз.

Согласно приведенным им данным, Грайворонский городской округ был обстрелян 101 раз, Шебекинский — 116 раз, Белгородский — 63, а по селам Лозовое и Солнцевка ВСУ выпустили семь снарядов.

Помимо этого населенный пункт Драгунское «дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ», а село Журавлевка было обстреляно артиллерией и АГС 36 раз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал также Гладков.

Кроме того, по его данным, за сутки украинские военные 23 раза обстреляли Волоконовский район.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский призвал создать в приграничных регионах РФ территориальную оборону по образцу действующей в ДНР.

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