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Минобороны России рассказало о новых успехах на Краснолиманском направлении

МО РФ: на Краснолиманском направлении уничтожено до 55 солдат ВСУ, гаубица, САУ «Гвоздика»

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за минувшие сутки российские войска на Краснолиманском направлении ликвидировали до 55 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», гаубицу Д-20 и два пикапа.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва в Луганской народной республике и Григоровка в Донецкой народной республике», — отметили в Минобороны.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали до 10 украинских военных, уничтожили три пикапа и САУ «Гвоздика».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

 

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Операция на Украине
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