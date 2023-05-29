В Запорожской области заявили об ударе украинских войск

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области из тяжелых видов вооружения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Рогова, удары, предварительно, пришлись по центру поселка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее Рогов заявлял, что российским силам удалось предотвратить новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

До этого глава движения «Мы вместе с Россией» говорил о том, что Украина готовит операцию по захвату Запорожской атомной электростанции. Он отмечал, что ВСУ готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта, но украинские СМИ при этом формирует мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет только Россия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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