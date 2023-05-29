«РВ»: войска РФ ударили по району аэропорта в Киеве

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России 29 мая нанесли удар по позициям американской зенитно-ракетной системы Patriot в районе киевского аэропорта Жуляны.

По данным портала, удар по Киеву наносится «неизвестными экзотическими ракетами».

Других подробностей не приводится.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Подольском районах города. По его словам, в первом районе сработала система противовоздушной обороны, во втором — медики госпитализировали одного раненого.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.