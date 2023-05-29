Губернатор Гладков рассказал, как прекратить обстрелы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что присоединение Харьковской области к российскому региону — это лучший способ прекратить обстрелы Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Гладков заявил в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующий вопрос.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — сказал он.

28 мая Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи.

Также Гладков сообщал, что с 27 по 28 мая в регионе зафиксировали прилеты более 240 снарядов со стороны Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.