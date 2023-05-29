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Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ оставили часть позиций на Купянском направлении

Марочко: военные ВСУ оставили часть позиций на Купянском направлении из-за сильных дождей

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынужденно покинули часть своих позиций на Купянском направлении из-за непогоды, сообщил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — сообщил он.

Марочко уточнил, что речь идет о позициях в районах населенных пунктов Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка.

По его словам, командование ВСУ перебросило этих бойцов на стратегические высоты.

Несколько дней назад Марочко заявил, что Киев из-за плохих погодных условий не может своевременно поставлять провизию и снаряды своим бойцам на передовые позиции в Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие портят военную технику и оборудование, чтобы командование не перебрасывало их на передовую.

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