Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Одессе

Серия взрывов произошла в ночь на 29 мая в Кременчуге Полтавской области и в Одессе. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Подробности ЧП не приводятся.

В настоящее время на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что на Украине в Житомирской области поврежден объект инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 28 мая в Киеве произошла серия взрывов.

С октября прошлого года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.