Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Одессе

Серия взрывов произошла в ночь на 29 мая в Кременчуге Полтавской области и в Одессе. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Подробности ЧП не приводятся.
В настоящее время на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога.
Накануне сообщалось, что на Украине в Житомирской области поврежден объект инфраструктуры.
Кроме того, в ночь на 28 мая в Киеве произошла серия взрывов.
С октября прошлого года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.