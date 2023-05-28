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В ДНР заявили, что ВСУ выпустили две натовские ракеты по Юрьевке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Юрьевку, выпустив две ракеты Storm Shadow

В Донецкой народной республике заявили, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Юрьевки Мангушского района ДНР, выпустив по населенному пункту ракеты Storm Shadow. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:10 — населенный пункт Юрьевка (Мангушский район): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow», — сказано в сообщении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в силовых структурах ДНР заявляли, что украинские войска при ударе по Мариуполю применили ракеты Storm Shadow. Отмечалось, что Вооруженные силы Украины также нанесли удар по заводу «Азовсталь».

22 мая временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что крылатые ракеты Storm Shadow упали в районе бывшего военного аэродрома в Мариуполе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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