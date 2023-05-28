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Полковник Макгрегор заявил об истощении запасов оружия США из-за конфликта на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: у США осталось оружия на неделю интенсивных боев

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Ahn Young-joon/AP

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал об истощившихся оружейных запасах США в связи с конфликтом на Украине. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Макгрегор подчеркнул, что в случае полномасштабной войны американская сторона не сможет вести боевые действия на протяжении долгого времени. Это произойдет из-за того, что у Соединенных Штатов осталось вооружения только на одну неделю боевых действий.

Потому победу в большой войне, по мнению Макгрегора, США смогут одержать, только если она продлится не больше семи дней. После этого американская армия утратит запас ракет и боевой техники.

Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, каких целей хотят добиться США, поддерживая Украину в конфликте с Россией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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