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Политика

Военная операция на Украине. День 459-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 459-й день

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РИА Новости
Обстрелян Киев, взрывы произошли также в Киевской области, сообщают украинские власти. Американский сенатор от республиканцев Линдси Грэм заявил на встрече с Зеленским, что «смерть русских — лучшая трата денег», кадры встречи опубликовала пресс-служба офиса президента Украины. Группировка войск ВС РФ «Восток» пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении — уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила противника. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:33

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ утром четыре раза обстреляли территорию региона.

Трижды под огнем оказывался Донецк и один раз Макеевка. Украинские военные использовали артиллерию калибра 155 мм. В общей сложности выпущено 24 снаряда, передает ТАСС.

8:20

Администрация Краснодарского края сообщает, что несколько беспилотников пытались атаковать Ильский НПЗ.

«Все они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода», — говорится в сообщении. Пострадавших в результате атаки нет.

8:15

РИА Новости: Российская группировка войск «Восток» пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении — уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.

8:08

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что лучшая трата денег из американского бюджета — это «то, что русские гибнут» («The Russians are dying»). Видео с отрывками встречи было опубликовано пресс-службой украинского главы.

8:03

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице ночью прогремели взрывы.

После обстрела в городе горит крыша склада, на одном из предприятий начался пожар. Взрвы также прозвучали в Киевской области.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий на Украине и другими событиями в мире.

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