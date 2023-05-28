Военная операция на Украине. День 459-й

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ утром четыре раза обстреляли территорию региона.
Трижды под огнем оказывался Донецк и один раз Макеевка. Украинские военные использовали артиллерию калибра 155 мм. В общей сложности выпущено 24 снаряда, передает ТАСС.
Администрация Краснодарского края сообщает, что несколько беспилотников пытались атаковать Ильский НПЗ.
«Все они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода», — говорится в сообщении. Пострадавших в результате атаки нет.
РИА Новости: Российская группировка войск «Восток» пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении — уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что лучшая трата денег из американского бюджета — это «то, что русские гибнут» («The Russians are dying»). Видео с отрывками встречи было опубликовано пресс-службой украинского главы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице ночью прогремели взрывы.
После обстрела в городе горит крыша склада, на одном из предприятий начался пожар. Взрвы также прозвучали в Киевской области.