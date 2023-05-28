В Минздраве ЛНР рассказали о погибших при обстреле Алмазной

Руководитель Министерства здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что число погибших в воскресенье в результате обстрела города Алмазная в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до трех. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года [рождения], получивший тяжелые ранения при обстреле Алмазной», — утверждает Пащенко.

Ранее стало известно, что в администрации Стаханова заявили, что в результате обстрела со стороны украинских войск города Алмазная в Луганской народной республике погибла местная жительница.

По его словам, всех пострадавших доставили в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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