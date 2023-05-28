Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минздраве ЛНР рассказали о погибших при обстреле Алмазной

Минздрав ЛНР: число погибших при обстреле ВСУ Алмазной возросло до трех

Руководитель Министерства здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что число погибших в воскресенье в результате обстрела города Алмазная в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до трех. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года [рождения], получивший тяжелые ранения при обстреле Алмазной», — утверждает Пащенко.

Ранее стало известно, что в администрации Стаханова заявили, что в результате обстрела со стороны украинских войск города Алмазная в Луганской народной республике погибла местная жительница. 

По его словам, всех пострадавших доставили в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях