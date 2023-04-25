Медведев отметил, что ОПК России справляется с повышенной в связи с СВО нагрузкой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что оборонно-промышленный комплекс России справляется с нагрузкой на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

«Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой», — заявил Медведев на на просветительском марафоне «Знание».

По его словам, стране потребовалось «перезапустить» определенные механизмы, найти дополнительное финансирование, однако «в целом наша «оборонка» готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа на нижегородских предприятиях, которые выпускают артиллерийские и авиационные боеприпасы.

Кроме того, он провел рабочее совещание с руководством этих предприятий и профильных органов военного управления, во время которого указал на необходимость соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа.