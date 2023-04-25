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NYT: в США пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ не приведет к сдвигу в конфликте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В США пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ не приведет к сдвигу в конфликте, сообщает газета The New York Times.

«Американские чиновники считают, что наступление маловероятно приведет к резкому изменению импульса в пользу Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что тяжелые бои под Артемовском и других городах Донбасса привели к тому, что ВСУ истощили свои запасы боеприпасов и потеряли значительную часть боеспособных подразделений.

Издание оставляет ВСУ шанс «удивить» скептиков, отмечая, что подразделения, которые должны наступать, были обучены в странах НАТО и вооружены европейским и американским оружием. Кроме того, предполагается, что ВСУ будут использовать уловки, чтобы «обмануть» российскую армию.

Ранее стало известно, что Украина намерена к концу апреля подготовить 12 бригад численностью около 4 тысяч военных в каждой, а в мае планирует начать свое контрнаступление.

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