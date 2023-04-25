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«Известия»: украинские военнопленные попросили Зеленского ускорить процесс обмена

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Leah Millis/Reuters

Украинские военные, находящиеся в российском плену, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить процесс обмена. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на видеозапись, появившуюся в распоряжении издания.

«Мы выполняли свой приказ, в Мариуполе мы стояли до конца. По вашему приказанию мы сдались в плен. Мы не хотим больше воевать, мы хотим домой», — сказал один из пленных.

Старший сержант управления артиллерийской разведки 36-й бригады морской пехоты украинской армии Андрей Гавриш отметил, что обращается к украинскому лидеру в очередной раз, как семьи пленных еще год назад. Он подчеркнул, что за это время ничего не изменилось и призвал Зеленского наконец-то заняться обменами.

Накануне глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киев ведет переговоры по обмену пленными с РФ в формате «всех на всех» и уже «приближается к этому». По его словам, на сегодняшний день в рамках процедуры обмена украинская сторона вернула более 2200 человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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