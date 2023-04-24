Глава МИД Венгрии Сийярто: поставки оружия Киеву из ЕС продлевают конфликт на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственная на совете глав МИД стран Евросоюза выступила против очередных поставок оружия Киеву, поскольку они продлевают конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается поставок оружия, то я не слышал на сегодняшнем заседании ни одного заявления против поставок оружия (Украине — «Газета.Ru»), скорее все призывали их ускорить, увеличить объемы поставок и финансирования, к сожалению...» — сказал он.

Он отметил, что страны ЕС обосновывают это тем, что не отправили «достаточно» оружия и боеприпасов Украине.

«Тут мы, венгры, в абсолютном меньшинстве, когда говорим, что поставки оружия только продлевают войну», — заявил он.

Ранее Сийярто отказался отвечать на вопрос ведущего программы Hardtalk на «Би-би-си» Стивена Сакура, кого в Будапеште хотели бы видеть победителем конфликта на Украине – Киев или Москву. Несмотря на долгие уговоры журналиста, глава МИД Венгрии ушел от ответа. Когда Сакур четко задал вопрос, Сийярто прервал его, заявив, что не верит, что «в этой войне могут быть победители».