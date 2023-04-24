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Песков прокомментировал возможную отмену воздушной части парада на 9 Мая в Москве

Песков заявил, что анонсировать отмену воздушной части парада 9 Мая в Москве преждевременно

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Sergei Karpukhin/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную отмену воздушной части парада Победы 9 Мая в Москве.

«Преждевременно давать такие анонсы, я не хотел бы этого делать», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле своевременно сообщат, какие элементы парада будут выполняться, но пока преждевременно об этом говорить.

Он отметил, что подготовка в параду 9 Мая на Красной площади ведется, он состоится.

«Это будет очень важное событие, традиционное для 9 Мая», — подчеркнул Песков.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на два источника сообщил, что парад на 9 Мая в Москве может пройти без воздушной части. Один из источников Baza предположил, что такой вариант рассматривается в связи с тем, что пилотов и технику «не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО».

В 2022 году воздушная часть парада 9 Мая на Красной площади была отменена в последний момент. Объяснялось, что это было сделано из-за метеоусловий.

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