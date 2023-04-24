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SIPRI: мировые оборонные расходы в 2022 году стали самыми высокими за последние восемь лет

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Мировые оборонные расходы в 2022 году достигли максимальных за последние восемь лет показателей, увеличившись на 3,7% — до $2,224 трлн. Об этом свидетельствуют данные исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), передает РИА Новости.

При этом, по данным института, глобальные оборонные расходы выросли на 19% по сравнению с периодом с 2013 по 2022 годы и с 2015 года продолжают увеличиваться.

Как отмечает SIPRI, больше всего затрат на военную оборону зафиксированы у США, Китая, России, Индии и Саудовской Аравии. На них пришлось около 63% от мирового объема затрат в сфере ВПК.

Основной причиной увеличения военных расходов называется конфликт на Украине. Кроме того, помощь европейских государств Киеву, а также увеличившиеся расходы Российской Федерации вынудили ряд стран пересмотреть свои военные бюджеты.

Так, военные расходы РФ увеличились 9,2%, до $86,4 млрд, Соединенных штатов — на 0,7%, до $877 млрд, Украины — на 640%, что стало самым высоким показателем роста в отдельной стране с 1949 года. Украинский оборонный бюджет составил $44 млрд.

Ранее стало известно, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн.

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