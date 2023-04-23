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Daily Mail: Украина потеряет территории навсегда после провала наступления ВСУ

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Lisi Niesner/AP

В случае провала весенней кампании Украина утратит западную военную поддержку и возможность наступать, пишет Daily Mail, ссылаясь на опрошенных британских генералов.

«Неудача может означать, что дверь закроется навсегда. Судьба Украины и военного конфликта решится в ближайшие месяцы», — приводится в публикации прогноз высокопоставленных офицеров.

В публикации говорится, что, по мнению военачальников, украинских сил не хватит для нанесения крупномасштабного удара из-за сложности проведения операции, и будут проводить ограниченные маневры. Также говорится, ВСУ ожидают логистические неприятности — поставляемые Западом вооружения весьма разнообразны и требуют уникального обслуживания.

Военачальники полагают, что для руководства Украины важнейшей задачей остается убеждение Евросоюза и США продолжить снабжать ВСУ военной техникой.

Ранее бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что распространение информации о готовящемся наступлении украинских сил является попыткой принять желаемое за действительное.

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