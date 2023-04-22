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Глава Минобороны Швеции Йонсон предупредил Украину о долгом конфликте

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Yan Dorbronosov/Reuters

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон сказал, что Украине необходимо готовиться к долгому конфликту на истощение. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает «РБК-Украина».

«Но я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению», — сказал министр.

Он также указал, что союзникам Киева следует убедиться, что они смогут обеспечить логистику, боеприпасы, запчасти. Йонсон заметил, что при таком конфликте безопасность снабжения является ключевой.

Говоря о предоставлении Украине самолетов, министр заявил, что Стокгольму трудно отказаться от тех самолетов, которые у него есть для защиты шведской территории. По его словам, украинская сторона может добиться превосходства в воздухе при помощи противовоздушной обороны, поэтому в ходе заседания на авиабазе отмечалось, что системы ПВО в настоящее время имеют решающее значение.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на попавшие в интернет секретные документы американской разведки, писала, что Разведывательное управление Пентагона считает маловероятным начало мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году.

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