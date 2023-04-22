МО РФ: российские силы уничтожили склад ВСУ у Константиновки в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы уничтожили в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В районе Серебрянки в ДНР также был разбит склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Кроме того, рассказали в министерстве, что в районе населенного пункта Старица Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

По данным МО, с начала спецоперации было уничтожено 411 самолетов и 228 вертолетов ВСУ, 3787 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронемашин и др. техники украинских Вооруженных сил.

20 апреля стало известно, что российские войска уничтожили понтонную переправу и еще два склада ВСУ на Лисичанском направлении.