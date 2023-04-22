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Крым передал комплексы РЭБ в зону СВО

Глава Крыма Аксенов заявил о передаче комплексов радиоэлектронной борьбы в зону СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о передаче в зону специальной военной операции современных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом чиновник сообщил в публикации в Telegram-канале.

«Нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы», — сообщил Аксенов, комментируя переговоры по оказанию помощи подразделениям, участвующим в СВО, с лидером Либерально-демократической партии России Леонидом Слуцким.

Также стороны обсудили интеграционные процессы в новых субъектах Российской Федерации. После встречи глава Крыма поблагодарил представителей ЛДПР за поддержку крымских инициатив в рамках законотворческой деятельности российского парламента.

Ранее РИА Новости сообщало о новой системе РЭБ РФ, которая способна «глушить» спутники на геостационарной орбите.

По данным агентства, дальность действия системы составляет около 36 тыс. км. Она может не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику.

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