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Reuters: Испания направила Украине шесть отремонтированных танков Leopard

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Global Look Press

Испания отправила Украине первую партию из шести танков Leopard 2A4 и бронетранспортеры, сообщает агентство Reuters.

В порту Сантандера, автономное сообщество Кантабрия, технику погрузили на грузовой корабль, который отправился в Польшу. Затем танки передадут Украине.

Мадрид планирует передать Киеву еще четыре отремонтированных танка Leopard.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит 10 танков Leopard 2A4. Испания также подготовила 40 членов экипажа танка и 15 механиков.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В Минобороны страны заявили, что обучили управлению танками Leopard 55 украинских военнослужащих.

Другие страны НАТО, включая Германию, Польшу и Португалию, заявили, что поставят Украине в общей сложности 48 танков Leopard 2.

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