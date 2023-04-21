Военкор объяснил, почему ВС России не уничтожают украинские мосты дистанционно

Уничтожить мосты противника на расстоянии практически невозможно, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» военкор Александр Сладков. По его словам, поврежденный участок можно быстро восстановить. Целиком вывести путепровод из эксплуатации можно лишь разместив взрывчатку прямо на нем, добавил он.

«Наиболее часто задаваемый вопрос: почему мы не разрушим мосты и тоннели. <...> Сделать это дистанционно с тысячи километров очень сложно. Да, дырку в покрытии моста можно сделать, ее залатают быстро. А вот если туда послать грузовик, по примеру того, который заехал у нас на Крымский мост, — вот тогда да. Но это сложно сделать. Мне кажется, это не вполне возможно дистанционно», — объяснил Сладков.

Ранее Росавтодор сообщил, что на подъездах к Крымскому мосту оборудуют 40 дополнительных досмотровых пунктов, что позволит сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу.