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Пентагон: с начала СВО Украина получила военную помощь на $55 млрд

Глава Пентагона Остин: Украина получила от НАТО военную помощь на $55 млрд с начала СВО

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Susan Walsh/AP

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, страны НАТО предоставили Киеву военную помощь на сумму $55 млрд. Заявление было сделано политиком накануне заседания контактной группы по Украине, сообщает ТАСС.

«Участники контактной группы НАТО по Украине с начала [СВО] оказали военную помощь Украине в размере 55 млрд долларов США», — заявил министр.

Помимо стран НАТО, в работе контактной группы по Украине, которая также известна как «формат Рамштайн», участвуют еще около 20 государств из Европы, Африки и Азии.

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе совместной с украинским лидером пресс-конференции генсек НАТО заявил, что стоимость предоставленной Киеву после начала СВО помощи, в том числе нелетальной, превысила $150 млрд.

21 апреля Столтенберг заявил, что страны НАТО обсудят в Рамштайне вопрос предоставления Киеву самолетов.

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