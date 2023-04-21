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Брянский губернатор Богомаз заявил о падении беспилотника ВСУ в городе Клинцы

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с использованием беспилотника совершили атаку на город Клинцы.

«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник», — сообщил он.

Согласно информации Богомаза, пострадавших нет, но присутствуют частичные разрушения домовладения, выбиты стекла.

На место инцидента прибыли оперативные службы, подытожил губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что ВСУ с использованием беспилотника совершили атаку на здание военкомата городского округа Новозыбков. Обошлось без пострадавших. Здание частично повреждено, в нем выбило стекла.

До этого Богомаз сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль.

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